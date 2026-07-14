Lupa Ponferrada enseña el viernes el arte el ronqueo con el atún

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El próximo viernes 17 de julio, a las 12.00 horas, el supermercado Lupa de Ponferrada acogerá una jornada gastronómica muy especial con la celebración de «El Arte del Ronqueo", una demostración en vivo del despiece artesanal de un atún rojo. Durante el evento, un especialista realizará el tradicional ronqueo, una técnica que consiste en el despiece completo del atún, explicando los diferentes cortes y las características de cada pieza. Los asistentes podrán conocer de cerca este oficio, considerado todo un arte dentro de la gastronomía. Además de la demostración, los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita y tendrán la oportunidad de adquirir las distintas piezas de atún rojo recién preparadas. Desde Supermercados Lupa se invita a todos los vecinos de Ponferrada y la comarca de El Bierzo a asistir a esta actividad, pensada tanto para los amantes de la cocina como simples espectadores.