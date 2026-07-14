Más música en Villafranca a la luz de las velas

Publicado por Redacción Villafranca Creado: Actualizado:

El compositor Pedro Halffter presentó hoy la XI edición del Festival de Música de Villafranca del Bierzo, una cita que se desarrollará entre los meses de julio y agosto en esa localidad y que cuenta con la colaboración del ayuntamiento y del Instituto de Estudios Bercianos. El pistoletazo de salida será los días 24 y 25 de este mes, en el Castillo de Villafranca, con dos actuaciones de artistas internacionales en colaboración con agrupaciones locales y a la luz de las velas. Y es que uno de los objetivos de esta cita, según explicó Halffter, director del festival, es combinar la actuación de grandes nombres internacionales con «la calidad artística del Bierzo».

El 24 estará Niklas Liepe junto a La Camerata Clásica de Ponferrada, quienes interpretarán piezas de Mendelsson y Bach. Al día siguiente, turno para el guitarrista Pablo Sainz Villegas, también con la Camerata, con sonidos de Vivaldi o Mozart. La iglesia de San Nicolás acogerá el resto de actuaciones, que finalizarán el 22 de agosto, y por donde pasarán grandes nombres, como el ensemble Son de Mencía, la Integral de Sonata de Brams, con Juan Carlos Garvayo al piano y Ferdinando Trematore al violín, varios recitales de piano, a cargo del propio Halffter, que interpretará las Variaciones de Goldberg en recuerdo a su madre, Marita Caro, el 20 de agosto, en un concierto de carácter benéfico; y con la compañía del tenor José Manuel Montero el 15 de agosto, donde se escuchará el Canto del Cisne de Shubert y la pieza Meditaciones, dedicada a una poetisa. Volverá la pianista Mirei Tsuji el 1 de agosto. La Camerata Clásica ofrecerá varias actuaciones y habrá una gran gala de canción española. El alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira se mostró orgulloso de esta cita.