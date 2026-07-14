Un rayo causó el incendio de Guímara, que se mantiene en nivel 1

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ya ha despejado las dudas sobre el origen del incendio forestal que se mantiene activo y en nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) entre Guímara y Chano, en el Valle de Fornela, desde la noche del pasado domingo. La evolución ha sido favorable en las últimas horas y en la zona se mantienen tres cuadrillas de tierra. Un operativo de extinción ya reducido que llegó a estar conformado por cerca de cuarenta medios aéreos y terrestres, incluyendo siete helicópteros/hidroaviones.

El fuego ha afectado a una zona donde ser conservan bosques centenarios y también de pastizales, próxima al refugio de montaña de la braña de Mondiego e, igualmente cerca de Castro de Chano, según explicó la alcaldesa de Peranzanes, Henar García. En todo caso, la superficie calcinada está todavía en perimetración y no ha trascendido el tipo de terreno que se ha visto afectado por las llamas.