El incendio de Guímara baja de nivel y se declara otro en Finolledo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha rebajado a nivel 0 el incendio forestal declarado entre Guímara y Chano durante la noche del pasado domingo, donde se mantiene tan solo un agente medio ambiental. Baja la intensidad y evoluciona favorablemente un fuego que alcanza su tercer día de actividad, pero esta mañana -a las 7.25 horas- se ha iniciado otro incendio en Finolledo, en el municipio de Cubillos del Sil. Las causas se están investigando y el operativo de extinción movilizado está conformado por una cuadrilla de tierra, una autobomba y un agente medioambiental.