Castañas, setas y miel para reavivar el monte quemado en el Bierzo y la Sierra de la Culebra

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Universidad de León (ULE) ha presentado un proyecto de investigación y transferencia del conocimiento (APISForesta) que movilizará 1,19 millones de euros para impulsar la recuperación ambiental y desarrollo económico del Bierzo y la Sierra de la Culebra (Zamora) tras los grandes incendios forestales de los últimos años. Es una iniciativa financiada por la Fundación Biodiversidad con fondos Feder que pretende convertir la restauración de los ecosistemas forestales en «una herramienta para generar empleo, fijar población y crear nuevas actividades económicas ligadas a los recursos naturales del territorio», aseguran fuentes de la ULE.

Para alcanzar estos objetivos, APISForesta desarrollará actuaciones dirigidas a recuperar la actividad apícola mediante la creación de jardines y hoteles para polinizadores, favoreciendo especies más allá de las abejas; restaurar los sotos de castaños afectados por plagas e incendios y favorecer el aprovechamiento micológico mediante plantaciones con especies micorrizadas. También incorporará programas de formación y asesoramiento a la población local.

«Vamos a trabajar en el ámbito de la apicultura, que es donde contamos con un mayor conocimiento, pero también en la puesta en valor de productos como la miel, las castañas o los hongos. Además, desarrollaremos talleres, jornadas de formación y actividades de divulgación en los propios municipios para que ese conocimiento llegue directamente al territorio», señaló la investigadora del Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental Rosa María Valencia. «No se trata únicamente de restaurar los espacios afectados por los incendios, sino de convertir esa recuperación en una oportunidad de futuro para quienes viven en estos territorios», señaló también Juan Antonio Sánchez, del Instituto de Restauración y Medio Ambiente.

Las actuaciones se adaptarán a las características y recursos naturales de cada territorio. Oencia —afectado por un grave incendio en el verano de 2025- es el municipio berciano que participa en el proyecto y aquí se centrará especialmente en la recuperación de los castañares afectados por enfermedades como el chancro y la avispilla, tratando de favorecer futuras iniciativas de transformación del producto. «El objetivo es avanzar hacia proyectos que permitan transformar las castañas en productos que generen empleo y riqueza», dijo el alcalde, Arsenio Pombo, quien puso en valor la colaboración con la ULE y el resto de entidades participantes. «Un ayuntamiento pequeño como el nuestro difícilmente podría acceder por sí solo a proyectos de estas características», apuntó.

En los municipios zamoranos de Tábara y Puebla de Sanabria, APISForesta contribuirá a recuperar actividades ligadas a la apicultura, el castaño y la micología, así como a poner en valor los productos derivados de las mismas e impulsar actuaciones relacionadas con los polinizadores.