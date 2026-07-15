Nueve niños con autismo participan en los talleres de verano inclusivos de Ponferrada
El Ayuntamiento ha contratado a cuatro monitores especializados para facilitar la integración con el resto de grupo y el objetivo es ir ampliando el número de plazas para menores con neurodivergencias
Nueve niños con neurodivergencias participan en los talleres inclusivos de verano que ofrece Ayuntamiento de Ponferrada, con cuatro monitores a su cuidado. Es el segundo de una iniciativa que persigue la integración de niños y niñas con patologías del espectro autista con el resto del grupo participante, explicó la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas, más que satisfcha el resultado. «Están disfrutando de hinchables, manualidades y actividades con el resto de niños. Estamos muy contentos y esa integración es muy importante», dijo.
La presidenta de Autismo Bierzo, Eva Vález, agradeció el esfuerzo del Ayuntamiento para favorecer la inclusión y aseguró que el objetivo es «ir creciendo, poco a poco, porque se han quedado niños en espera». La mayor dificultad —explicó- es encontrar a monitores especializados.
En las diferentes actividades de estos talleres de verano de Ponferrada participan 80 niños y niñas.