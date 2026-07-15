Nueve niños con autismo participan en los talleres de verano inclusivos de Ponferrada

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Nueve niños con neurodivergencias participan en los talleres inclusivos de verano que ofrece Ayuntamiento de Ponferrada, con cuatro monitores a su cuidado. Es el segundo de una iniciativa que persigue la integración de niños y niñas con patologías del espectro autista con el resto del grupo participante, explicó la concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas, más que satisfcha el resultado. «Están disfrutando de hinchables, manualidades y actividades con el resto de niños. Estamos muy contentos y esa integración es muy importante», dijo.

La presidenta de Autismo Bierzo, Eva Vález, agradeció el esfuerzo del Ayuntamiento para favorecer la inclusión y aseguró que el objetivo es «ir creciendo, poco a poco, porque se han quedado niños en espera». La mayor dificultad —explicó- es encontrar a monitores especializados.

En las diferentes actividades de estos talleres de verano de Ponferrada participan 80 niños y niñas.