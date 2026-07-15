Ponferrada reconoce a sus vecinos de cien años

Morala y crespo, junto a una de las homenajeadas y los hijos de los otros dos.dl

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La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Ponferrada continúa realizando reconocimientos públicos a los habitantes del municipio que tiene cien o más años. El alcalde, Marco Morala ha entregado otras tres placas al mismo número de destinatarios en un acto celebrado en el Centro de Día del Plantío, en el que también ha participado la concejal delegada del área, Mari Crespo.

Los receptores han sido Aurora Deibe, que tiene 103 años y posa junto al regidor en la imagen; Francisco Caballero y Evangelina Álvarez. Han sido los hijos de los dos últimos quienes recogieron sus placas.