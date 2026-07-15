CSIF denuncia la externalización de puestos de trabajo de servicios en varios centros educativos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El sindicato CSIF ha denunciado la externalización de puestos de trabajo de servicio en diversos centros educativos de la provincia, aunque están incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo. El último, en el instituto de Puente de Domingo Flórez. «La plaza de personal laboral de servicio de este centro ha sido trasladada a otro de Ponferrada, que también había sido privatizada previamente, sin que el trabajador afectado haya sido informado previamente de la decisión», critica CSIF, que también asegura que la Dirección Provincial de Educación «ha contratado a una empresa para realizar las mismas funciones y tareas».

«La decisión es «incomprensible e injustificable. Carece de toda lógica desplazar una plaza pública existente en la RPT para, posteriormente, recurrir a una empresa privada para cubrir exactamente las mismas necesidades», aseguró el sindicato, que relata que la contratación de empresas privadas para atender las funciones propias del personal de servicio ya se ha implantado en otros centros educativos, como los institutos Virgen de la Encina y Gil y Carrasco, la Escuela de Adultos Ramón Carnicer y el Centro Integrado de Formación Profesional. Todos en Ponferrada, además del instituto Álvaro Yáñez de Bembibre, el Centro Tecnológico Ciudad de León, el Conservatorio Santos Ovejero o Escuela de Adultos Faustina Álvarez. Estos últimos en la capital leonesa.

«La repetición de estas actuaciones evidencia una estrategia de externalización planificada», denuncia CSIF.