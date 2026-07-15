Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Todo listo en Cacabelos para su gran cita histórica del verano. La localidad volverá a viajar dos mil años atrás con la celebración de la XVII edición del Ludus Bergidum Flavium, la fiesta de recreación que llenará sus calles de desfiles, luchas de gladiadores, teatro y talleres durante el fin de semana del 31 de julio y los días 1 y 2 de agosto. La localidad berciana volverá a transformarse en un gran escenario de época con la participación de recreadores llegados de distintos puntos del país.

La programación arrancará el viernes 31 de julio con la tradicional ronda romana por las tabernas de Bergidum, en la que vecinos y visitantes están invitados a vestir indumentaria astur o romana para sumarse al ambiente festivo.

El sábado 1 de agosto concentrará algunos de los actos más destacados, con el bateo de oro en la playa fluvial, la degustación de vinos In Vino Veritas y la apertura del Castro Astur de Bergida, la Mansio de Bergidum Flavium y el Macellum astur-romano, que acogerán talleres, exposiciones y demostraciones.

Cartel de la ediciónDL

No faltarán algunas de las citas más esperadas, como las Olimpiadas Interhispania, la tradicional pisada de uvas y ofrenda del primer mosto a la diosa Degantia, las espectaculares luchas de gladiadores, el desfile de antorchas en honor a Mitra, la representación teatral de la toma de la Bergida astur por las legiones romanas y el encendido del fuego sagrado de los dioses en la playa fluvial, uno de los momentos más emblemáticos del festival. La jornada concluirá con la actuación del grupo de percusión romana Tambvkda de Lvcvs Avgvsti.

El domingo 2 de agosto comenzará con una visita guiada a Castro Ventosa y continuará con nuevas actividades en el campamento histórico, donde habrá talleres infantiles, instrucción legionaria, demostraciones artesanales y exposiciones divulgativas. El broche final llegará con la "Navmaquia Olímpica", un enfrentamiento entre celta-astures y milites romanos que pondrá el punto final a tres intensas jornadas de recreación histórica.

Durante todo el fin de semana, el campamento astur-romano ofrecerá una programación continua con talleres y demostraciones sobre la vida cotidiana en la Antigüedad, desde la vestimenta romana, la escritura o la acuñación de moneda hasta la elaboración de mosaicos, la cestería, la talla de madera, la gladiatura o la instrucción legionaria.