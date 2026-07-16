La música hecha raíces entre las cepas bercianas

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Sonarán los viñedos de la comarca para maridar vino y música en la tercera edición de Son de Mencía. El festival, que regresa este verano con una tercera edición más ambiciosa, cuenta con el respaldo de Bierzo Enoturismo con la intención de reforzar un proyecto que aspira a convertirse en un atractivo turístico para El Bierzo.

La presidenta de Bierzo Enoturismo, Consuelo Ysart, y el músico berciano Mateo Balboa, impulsor del festival, presentaron este jueves una programación que se desarrollará del 28 de julio al 2 de agosto, con siete conciertos repartidos en seis días.

Ysart destacó que se trata de un espacio que reúne “todo lo que representa El Bierzo”. “Es una tierra de vinos excepcionales, paisajes cautivadores y músicos de gran talento", aseguró.

Por su parte, Mateo Balboa impulsó la idea de reunir a bercianos que desarrollan su carrera profesional en distintos países de Europa y poner en diálogo ese talento con dos de las grandes señas de identidad de la comarca: el vino y el patrimonio.

El músico explicó que el festival nació inspirado en una experiencia similar de La Rioja, aunque convencido de que «los vinos del Bierzo no tienen nada que envidiar». «Muchos músicos bercianos trabajamos durante el año por Europa y regresamos en verano. Pensé que era una oportunidad para aprovechar el enorme patrimonio musical y enológico que tenemos aquí», señaló.

Uno de los rasgos distintivos del festival será que las catas no se celebrarán al finalizar los conciertos, sino que estarán integradas en el desarrollo de cada actuación.

La programación arrancará el 28 de julio con un concierto para patrocinadores. El 29 de julio la cita será en la viña de Vinos Cariñosos, en Rimor, con una actuación entre viñedos. El 30 de julio, el Castillo de Corullón acogerá un concierto con la Octava Sinfonía de Beethoven y la Sinfonía nº 91 de Haydn, acompañado por vinos de tres bodegas.

El 1 de agosto habrá dos conciertos, uno en la Villa Romana Domus de Carucedo y otro en la Casa Ucieda-Osorio de Camponaraya, mientras que el festival concluirá el 2 de agosto en Valtuille de Abajo, en colaboración con el festival Valtuille Clásica.

En total participarán una veintena de músicos, entre ellos volverá a estar el violinista Carlos Casado, miembro de la Orquesta Nacional de España, que estrenará una obra poco habitual en el repertorio.

Los organizadores recordaron que todos los conciertos tendrán aforos muy limitados, de entre 50 y 120 personas, por lo que recomendaron adquirir las entradas con antelación. Los precios oscilan entre los 10 euros del concierto en la viña (30 euros con cata incluida), 15 euros para la actuación en Villafranca del Bierzo y 25 euros para el resto de conciertos enoturísticos.

Balboa reconoció el esfuerzo económico que supone sacar adelante la iniciativa. “Lo financiamos de nuestro bolsillo y este año sigue siendo un festival que no da beneficios, lo que intentamos es cubrir los gastos”, explicó.

Durante la presentación, Consuelo Ysart aprovechó para hacer balance de la situación de Bierzo Enoturismo, que afronta un momento de estabilización tras varios años complicados económicamente.

La presidenta confió en que este año se resuelva definitivamente el cobro de la subvención pendiente. “Ahora ya no corremos peligro, pero necesitamos más apoyo público y privado para seguir creciendo”, afirmó.

Además, Ysart defendió el papel del enoturismo como motor económico para toda la comarca. Actualmente, alrededor de 22 bodegas forman parte de Bierzo Enoturismo, una cifra que la presidenta considera todavía insuficiente teniendo en cuenta las más de setenta bodegas registradas en la Denominación de Origen Bierzo.