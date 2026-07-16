Marco Morala será el candidato popular para las elecciones municipales de Ponferrada en 2027

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El PP de León confía de nuevo en el actual alcalde de Ponferrada, Marco Morala, para liderar la lista ‘popular’ en la capital berciana de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. Así se decidió en el Comité Provincial del partido, aunque esa decisión deberá ser ratificada tanto a nivel autonómico como nacional.

Con esta designación, Morala buscará revalidar la confianza de los bercianos para un segundo mandato al frente del consistorio. Pero, ¿cuál ha sido su trayectoria hasta llegar aquí?

En el siguiente gráfico interactivo puedes repasar al detalle su perfil biográfico, su pasado profesional en la abogacía y las cifras clave de su actual gestión y retribución en el Ayuntamiento de Ponferrada: