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Marco Morala será el candidato popular para las elecciones municipales de Ponferrada en 2027

De la abogacía al bastón de mando: radiografía del candidato «popular» a la alcaldía de la capital berciana

Marco Morala, alcalde de Ponferrada.

Marco Morala, alcalde de Ponferrada.ana F. Barredo

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Ical

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El PP de León confía de nuevo en el actual alcalde de Ponferrada, Marco Morala, para liderar la lista ‘popular’ en la capital berciana de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. Así se decidió en el Comité Provincial del partido, aunque esa decisión deberá ser ratificada tanto a nivel autonómico como nacional.

Con esta designación, Morala buscará revalidar la confianza de los bercianos para un segundo mandato al frente del consistorio. Pero, ¿cuál ha sido su trayectoria hasta llegar aquí?

En el siguiente gráfico interactivo puedes repasar al detalle su perfil biográfico, su pasado profesional en la abogacía y las cifras clave de su actual gestión y retribución en el Ayuntamiento de Ponferrada:

Marco Antonio Morala López
Candidato PP

Marco Antonio Morala

Alcalde de Ponferrada

Sueldo Anual
60.400 €
Dedicación exclusiva
Investidura
17 Jun 2023
Toma de posesión
Profesión
Abogado
En ejercicio hasta 2023
Toca para descubrir más detalles
  • Nacimiento: Ponferrada, 12 de febrero de 1971 (Casado, dos hijos).
  • Estudios Básicos: C.P. San Andrés de la Borreca (EGB) e Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada (Bachillerato).
  • Estudios Superiores: Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (Promoción 1994).
  • Abogado en ejercicio: Ejerció de forma activa e ininterrumpida la abogacía durante casi 30 años, desde su licenciatura hasta su nombramiento como alcalde en 2023.
  • 2019 - 2023: Concejal en el Ayuntamiento de Ponferrada y Portavoz del Grupo Municipal Popular.
  • 2023 - Actualidad: Alcalde de Ponferrada tras la investidura del 17 de junio de 2023.
  • Dedicación y sueldo: Aprobada dedicación exclusiva en el acuerdo plenario del 7 de julio de 2023, con aceptación el 10 de julio de 2023. Cuantía: 60.400,00€.
Datos obtenidos de la web oficial del Ayuntamiento de Ponferrada
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