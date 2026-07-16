La Orquesta Sinfónica de Ponferrada pone rumbo a Taiwán

La Orquesta Sinfónica de Ponferrada y del Bierzo a punto de iniciar su viajeRRSS ORQUESTA SINFÓNICA

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

11.000 kilómetros kilómetros separan Ponferrada de Taiwán. Esa es la distancia que ha comenzado a recorrer este jueves la Orquesta Sinfónica de Ponferrada y del Bierzo, inmersa ya en un viaje que la llevará a actuar en los prestigiosos auditorios de Taoyuan y Taichung, dos principales escenarios de música clásica del país asiático.

La formación berciana, dirigida por su director y fundador, Manuel Alejandre, afronta esta nueva cita internacional con un programa concebido como un puente entre ambas culturas.

El repertorio combinará obras de compositores taiwaneses con algunas de las piezas más representativas de la música española, en una propuesta que busca poner en valor el intercambio cultural y mostrar el talento musical surgido en la comarca del Bierzo ante un público internacional.

Los conciertos permitirán a la orquesta actuar en dos auditorios de especial relevancia dentro del panorama clásico taiwanés y reforzar la presencia de la agrupación fuera de España. La gira supone un nuevo hito en la trayectoria de la Orquesta Sinfónica de Ponferrada y del Bierzo, que continúa llevando el nombre de Ponferrada y de la comarca a escenarios internacionales.

Desde la propia formación han definido el viaje como un nuevo reto para la que califican como la “selección berciana de música”, recordando los reconocimientos logrados en 2025, entre ellos una medalla de oro en Viena y otras dos en Reino Unido.

“¡Allá vamos! Rumbo a Taiwán”, señalaban en sus redes sociales antes de subirse al autobus e iniciar la expedición. La agrupación afronta esta nueva aventura internacional con la ilusión de compartir su música con el público taiwanés y regresar en una semana con una experiencia marcada por el esfuerzo, el aprendizaje y el reconocimiento recibido.

La orquesta confía en volver a casa “con las camisetas sudadas y el corazón lleno”, después de haber llevado hasta Asia la música española y el talento berciano, y de haber recibido el respaldo y los aplausos de los espectadores en dos escenarios de referencia de la música clásica internacional.