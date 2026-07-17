Toreno integrará el río Sil con un millón de euros

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ha iniciado el trámite de información pública del proyecto de acondicionamiento de las márgenes del río Sil a su paso por el municipio de Toreno, que prevé la construcción de un nuevo colector de saneamiento en el barrio de Torenillo y que contará con una inversión de 1.059.950 euros. La actuación se centrará en el entorno de la iglesia de San Juan Bautista y del barrio de Torenillo, donde se pretende recuperar el espacio fluvial y mejorar la integración del río en el municipio. Además, el proyecto permitirá resolver las carencias existentes en materia de saneamiento mediante la construcción de un nuevo colector, han informado este jueves fuentes del organismo de cueca. Con una inversión que supera el millón de euros, la actuación busca combinar la recuperación ambiental de la ribera del Sil con la mejora de las infraestructuras hidráulicas de Toreno, favoreciendo tanto la conservación del entorno como la calidad de los servicios públicos para los vecinos. La iniciativa que pondrá en marcha la Miño-Sil y que beneficia al Ayuntamiento de dirige el alcalde Vicente Mirón, era un proyecto largamente buscado para lograr no sólo sanear las aguas de la zona, sino también habilitar una nueva zona de ocio y esparcimiento para la localidad, como tienen otros municipios cercanos como Vega de Espinareda.