Sorprendidos dos bercianos con 60 kilos de ostras en Viveiro

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha sorprendido a dos furtivos, vecinos de Ponferrada, que extraían ilegalmente ostras de la ría de Viveiro (Lugo), en una zona con restricciones sanitarias. En un comunicado, la Guardia Civil informa de formuló denuncias administrativas a los dos autores, vecinos de Ponferrada, por presuntas infracciones de la normativa de pesca y marisqueo de Galicia. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del pasado sábado, cuando un agente observó a dos personas realizando labores de marisqueo furtivo en la zona rocosa del espigón de la playa de Covas, en la ría de Viveiro. Sobre las 8.30 horas, los agentes localizaron a las dos personas mientras extraían ostras en una zona donde la actividad está prohibida y sin disponer de la correspondiente autorización administrativa. En la actuación se intervinieron 60 kilos de ostra rizada, parte de ellos almacenados en cajas depositadas en los vehículos utilizados por los denunciados, así como útiles empleados para su extracción.