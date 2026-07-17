Quince años de reggae en Balboa

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Hace quince años, un grupo de amigos decidió llevar la música que más le apasionaba hasta el pueblo de Balboa. Lo que entonces parecía una apuesta casi utópica se ha convertido hoy en uno de los festivales de reggae más importantes del país.

Reggaeboa celebra este verano su decimoquinta edición y lo hace con el cartel más potente de toda su historia, reuniendo en la a dos auténticas leyendas de la música jamaicana: Barrington Levy y The Skatalites, la banda que revolucionó la música popular al crear el ska en Kingston en 1964 y acompañar a Bob Marley en sus primeros pasos.

Durante los días 24, 25 y 26 de julio, el Auditorio Natural de Balboa volverá a convertirse en un punto de peregrinación para miles de aficionados llegados de toda España y del extranjero, en una edición muy especial que la organización considera “un antes y un después” para el festival.

“Poco a poco, el festival ha ido creciendo, y hoy podemos decir que probablemente somos el segundo festival más importante por el nivel de nuestro cartel dentro del reggae”, afirma su organizador, Ángel Gutiérrez Frade, quien reconoce que el aniversario merecía una programación a la altura de la efeméride.

La presencia de Barrington Levy y The Skatalites sitúa a Reggaeboa en el circuito internacional de los grandes festivales especializados. Levy acumula más de cuatro décadas de carrera con himnos como Here I Come o Murderer, mientras que The Skatalites son considerados los auténticos padres del ska y una de las bandas más influyentes de la música jamaicana.

The SkatalitesDL

Junto a ellos actuarán Jo & Derrick Sound, Akatz, Sr. Wilson & Soul Adventurers, SumeRR, Novato, Mad Muasel & Big Sound Boy, Sista Joy, Marabiyak Sound, Skank-Fu Hi-Fi Soundsystem, Chronic Sound y Josele Skansino & Rafa Tyger, además de varios artistas de Castilla y León, como Zere Selektah, Mr. Cholo, Sergiote & Marziah e I-Tal Storm, en una clara apuesta por el talento local.

Pese al crecimiento experimentado en estos quince años, Reggaeboa mantiene el respeto por el entorno y por el propio municipio de Balboa. “El auditorio es un marco perfecto para celebrar el festival, pero siempre hemos querido que el crecimiento sea compatible con la convivencia en el pueblo, por eso mantenemos un aforo limitado a 1.500 personas diarias, para que tanto los vecinos como quienes nos visitan puedan disfrutar de la experiencia”, explica Gutiérrez Frade.

Según el organizador, alrededor de 100.000 personas han pasado por Reggaeboa desde sus inicios, convirtiendo al certamen en un auténtico escaparate turístico y cultural para el valle de Balboa y para toda la comarca berciana.

Una de las primeras ediciones del festival en fotografía de archivoDL

Las entradas para el 15º aniversario ya pueden adquirirse y, como es habitual, la organización recomienda no esperar al último momento, ya que el festival suele colgar el cartel de completo antes de su celebración.

Los abonos completos tienen un precio de 70 euros para los 200 primeros compradores, 80 euros en la segunda promoción y 85 euros como tarifa general. También pueden adquirirse entradas de día: 43 euros para las jornadas del viernes 24 y del sábado 25 de julio, mientras que la entrada del domingo cuesta 20 euros. Todos los precios son anticipados y no incluyen los gastos de gestión.

Quince años después de aquella primera edición, Reggaeboa sigue demostrando que un pequeño pueblo de apenas unos 200 habitantes puede convertirse, durante un fin de semana, en una de las grandes capitales del reggae.