Ponferrada descubre el arte del ronqueo del atún rojo con una demostración en directo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El supermercado Lupa de Ponferrada acogió este viernes una jornada gastronómica dedicada al atún rojo con la celebración de «El Arte del Ronqueo», una demostración en vivo del despiece artesanal de esta especie.

Durante la actividad, un especialista mostró a los asistentes la técnica tradicional del ronqueo, explicando los distintos cortes del atún y las características de cada una de sus piezas. Los participantes pudieron conocer de cerca un oficio considerado todo un arte dentro de la gastronomía.

Además de la demostración, el público disfrutó de una degustación gratuita y tuvo la posibilidad de adquirir diferentes piezas de atún rojo recién preparadas.

La iniciativa, celebrada en el supermercado Lupa de la Avenida de los Escritores de Ponferrada, acercó a vecinos y aficionados a la cocina una experiencia gastronómica diferente y permitió descubrir el valor de una de las técnicas más singulares de la cocina especializada en productos del mar.