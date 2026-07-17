Concluyen las obras de modernización de los túneles de la A-6 entre el Bierzo y Galicia

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes da por concluidas las obras de mejora y modernización de ocho túneles (Trabadelo, La Escrita, Villafranca, Neira, Cereixal, Doncos, San Pedro y Pedrafita) del puerto de Piedrafita de la autovía A-6 y del túnel de Montefurado en la N-120. La inversión total ha sido 24,7 millones de euros, de los que 18,3 millones se financian con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los 6,4 millones de euros restantes —destinados a actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación- han sido financiados con fondos nacionales.

Entre las principales actuaciones ejecutadas destacan la instalación de nuevos sistemas de ventilación y de detección y extracción de humos, la renovación completa de las instalaciones eléctricas y de los sistemas auxiliares de emergencia, la instalación de iluminación de emergencia y señalización fotoluminiscente de evacuación, la renovación de los sistemas de protección contra incendios asegurando la capacidad suficiente para garantizar el suministro de agua durante una hora a los servicios de emergencia en caso de fuego, la implantación de nuevos sistemas de videovigilancia y detección automática de incidencias, la construcción de una nueva galería de emergencia en el túnel de Villafranca y la adecuación de las galerías de evacuación existentes mediante modernos sistemas de presurización y la implantación de sistemas de recogida de vertidos tóxicos y peligrosos.

La instalación de barreras, semáforos y paneles de señalización variable para permitir el cierre seguro de los túneles y gestionar el tráfico en situaciones de emergencia, la implantación de estaciones de aforo para el control del tráfico, la modernización de los sistemas de megafonía, mensajería de emergencia por radio, comunicaciones y control remoto de todas las instalaciones; y la implantación —en el Centro de Control de Túneles del puerto de Piedrafita- de un moderno Sistema de Control, Supervisión y Adquisición de Datos que permite la supervisión y gestión en tiempo real de todas las instalaciones también son acciones acometidas, como la renovación de la capa de rodadura del firme y la reposición de la señalización.

Durante la ejecución de las obras, también se llevó a cabo una monitorización estructural de los túneles para verificar su comportamiento y descartar movimientos. Asimismo, en los túneles de Doncos y San Pedro, se ejecutaron trabajos específicos de proyección de mortero ignífugo sobre los hastiales debido a la presencia de edificaciones en superficie.