El PSOE ya tiene a la mayoría de los candidatos a las próximas elecciones municipales

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El PSOE de León ofrecerá a todos sus alcaldes y portavoces —aquellos que ganaron las últimas elecciones aunque no estén gobernando en sus ayuntamientos- que repitan como candidatos en los próximos comicios municipales, que se celebrarán mayo del año que viene. La dirección provincial de los socialistas ha mantenido, ya, algunas reuniones con futuros candidatos; aunque el presidente provincial del partido, Eduardo Morán, asegura que «hay tiempo». «No vamos a dejar que nos marquen los pasos. El calendario que hemos aprobado establece finales de octubre para dar a conocer a nuestros candidatos o, al menos, a la mayoría». El objetivo, asegura Morán, es «mejorar los resultados».

En todo caso, Morán explicó que ya han iniciado el proceso de negociaciones y que están decididos los candidatos en la mayoría de los municipios. En el caso del Bierzo, el presidente provincial del PSOE aseguró que «no veo grandes sorpresas. Donde gobernamos, intentaremos mantener los resultados y donde no, intentaremos mejorar», apuntó.

En el caso de Ponferrada y León, la designación de los cabezas de lista del PSOE a las próximas elecciones municipales de lista de Ponferrada y León quedará en manos de las agrupaciones locales.

Por otra parte, el también alcalde de Camponaraya y uno de los hombres fuertes del socialismo berciano, Eduardo Morán, parece dejar abierta la puerta a un posible adiós. Ayer, eludió un pronunciamiento claro sobre si repetirá. Dijo que «queda tiempo» y, echando mano a un símil futbolístico, defendió que en su municipio hay «mucho banquillo» y «hay que ir pensando en un relevo y dejar paso a los jóvenes».

En cuanto a la situación de aquellos candidatos que, hace cuatro años, abandonaron las filas del Partido Socialista para presentarse como independientes por discrepancias internas con la dirección, Eduardo Morán, no descarta un intento de aproximación; aunque también advierte de que «donde hay expedientes abiertos o se han dedicado estos cuatro años a enfrentarse al PSOE, la situación se complica».