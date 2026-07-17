Un vino berciano consigue los 100 puntos en la Guía Peñín 2027

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Solo ocho vinos en toda España han logrado tocar la cima de la excelencia en la nueva edición de la Guía Peñín, y entre ellos brilla un nombre berciano: Pico Ferreira 2024, de César Márquez Bodegas y Viñedos, que ha conseguido los 100 puntos, la máxima calificación posible. Un reconocimiento que coloca a este tinto de la D.O. Bierzo entre la élite del vino español y confirma el creciente prestigio de una comarca capaz de competir al más alto nivel.

La distinción, otorgada entre cerca de 9.400 vinos catados, reconoce la singularidad de un vino que refleja la esencia del territorio berciano, con una personalidad propia, equilibrio, frescura y una marcada elegancia.

El jurado de la Guía Peñín ha destacado la capacidad de Pico Ferreira 2024 para expresar con autenticidad el carácter de la D.O. Bierzo, con una personalidad marcada, una estructura equilibrada y una combinación de frescura, intensidad y elegancia.

La cata resalta una “oscuridad controlada”, con notas suavemente reductivas y un fondo de fruta fresca muy viva, expresiva y electrizante, elementos que convierten al vino en un reflejo del paisaje y la identidad berciana.