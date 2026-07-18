Morala abre camino a las elecciones: "Mi compromiso con Ponferrada requiere desarrollar en el próximo mandato los proyectos que hemos iniciado"

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Satisfecho y agradecido con su partido y, sobre todo, con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Así se declara el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, tras hacerse público que repetirá como cabeza de lista del PP a las próximas las elecciones municipales de 2027. "Poder servir a tu ciudad siempre es un honor impagable", ha dicho Morala, que se marca el objetivo de mantener la Alcaldía para poder concluir los proyectos iniciados durante el presente mandato, porque "desarrollar las políticas locales que quieren los vecinos es una responsabilidad y compromiso que demanda varios años".

"Podemos seguir haciendo cosas buenas para Ponferrada, sacando adelante proyectos imprescindibles con el mayor consenso político posible. Buscar sinergias y apoyo es siempre bueno para la ciudad y para los vecinos, especialmente porque el apoyo presupuestario permite dedicar dinero de los ponferradinos objetivos más amplios y porque supone una menor presión fiscal", ha apuntado también el alcalde, en un mensaje directo a la oposición, cuando sigue en el aire la aprobación de un nuevo presupuesto.

Marco Morala asegura que su gobierno está "iniciando algunos proyectos muy relevantes, que cambiarán completamente la fisionomía, la actividad económica y la organización de la ciudad para salir del atolladero". Para eso, dijo, hace falta apoyo de otras administraciones y "un proyecto que está todavía en marcha" para "conseguir una Ponferrada más activa, más culta y más solidaria para nuestras generaciones futuras". Por eso, "confiamos en seguir contando con el respaldo necesario para completar un programa tan ambicioso y que redunda en la recuperación de la actividad y la población en nuestro municipio", afirmó.

El regidor ponferradino también avanza que "en los próximos meses veremos la concreción" de algunas iniciativas importantes, ya que "son diversos los proyectos de infraestructuras que están en marcha o se van a poner en desarrollo".

"Estamos demostrando que hay otra forma de hacer política local y tener la continuidad en el próximo mandato. Es fundamental para culminar algunos de los proyectos más importantes. Ponferrada se lo merece", concluyó Morala.