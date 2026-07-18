Ponferrada abre sus puertas a 17 menores saharauis gracias al programa “Vacaciones en Paz”

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Diecisiete niños y niñas saharauis ya están en Ponferrada para pasar el verano acogidos por familias bercianas dentro del programa “Vacaciones en Paz”.

En esta edición participan 17 menores, tres más que el pasado año, gracias al compromiso de otras tantas familias de acogida y al trabajo que desarrolla la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada.

Durante la recepción, Ivelisse Martínez, concejala de Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad agradeció la generosidad de las familias que, un verano más, han abierto las puertas de sus hogares para hacer posible el programa.

La edil destacó que “Vacaciones en Paz” no solo ofrece a los menores unas semanas de descanso y convivencia, sino que también les permite participar en actividades educativas y de ocio que contribuyen a su desarrollo personal. Como ejemplo, recordó que en ediciones anteriores muchos de ellos aprendieron a nadar, una experiencia que después trasladan a sus comunidades.

Asimismo, reiteró el compromiso del Ayuntamiento con las familias de acogida, asegurando que contarán con el apoyo del Consistorio durante toda la estancia de los menores. También quiso reconocer públicamente la labor de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y de todas las personas que colaboran para que este proyecto continúe creciendo año tras año.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Nieves Álvarez, agradeció la implicación del Ayuntamiento de Ponferrada y destacó que la solidaridad de las familias acogedoras es el pilar fundamental del programa. “Sin ellas sería imposible llevar a cabo esta iniciativa”, señaló.

Álvarez hizo además un llamamiento para que nuevas familias se animen a participar en próximas ediciones, con el objetivo de que cada verano puedan beneficiarse más niños y niñas saharauis.

También recordó las duras condiciones de vida en los campamentos de refugiados, donde durante los meses estivales las temperaturas alcanzan los 50 grados, y subrayó la importancia de que los menores puedan disfrutar de un verano diferente, conocer otra realidad y vivir una experiencia enriquecedora que deja huella tanto en ellos como en las familias que los acogen.