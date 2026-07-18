Villafranca del Bierzo vive un fin de semana al ritmo del Fiestizaje

La playa fluvial acoge el FestizajeL. DE LA MATA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Villafranca del Bierzo vuelve a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para la música y la diversidad cultural con la celebración de la XXI edición de Fiestizaje, un festival que, desde su nacimiento en 2004, combina conciertos, artes escénicas y actividades participativas en pleno Camino de Santiago.

La programación, que se desarrolla del 17 al 19 de julio, reúne a artistas como Unequal, Lady Piña, Rafa Albura, Bloco do Baliza, Tandub, Epi & Brass, Los Ciclones del Becerril, Nankama, Fresh Ferry, DJ RCHLBRAU, Concuerda Circo, Los Ballenas, Mr. Cholo, Altillo, Enrêa y La Jorni, entre otros, ofreciendo propuestas musicales de diferentes estilos y procedencias.

Además de los conciertos, Fiestizaje completa su oferta con talleres de danza africana, percusión africana, batucada y meditación, así como una exhibición de grafiti, mercadillo artesano, zona de acampada y espectáculos de circo, en una programación pensada para todos los públicos y con acceso gratuito.

Organizado por la Asociación Cultural Bumtaka, con la colaboración del Instituto Leonés de Cultura y el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, el festival mantiene su esencia como espacio de convivencia e intercambio cultural. Bajo el lema #FiestizajeEnTusManos, la organización anima al público a seguir respaldando un proyecto que lleva más de dos décadas acercando la música y las culturas del mundo a la comarca del Bierzo.

Además, la organización reconoce las dificultades atravesadas en los últimos años y señala que, debido a la situación actual, esta edición podría ser la última, haciendo un llamamiento a la implicación del público para garantizar la continuidad de una de las citas culturales más singulares del verano berciano.