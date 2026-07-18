Diario de León

Villafranca del Bierzo vive un fin de semana al ritmo del Fiestizaje

El evento combina música en directo, talleres y actividades culturales en una edición marcada por el anuncio de que podría ser la última

La playa fluvial acoge el Festizaje

La playa fluvial acoge el FestizajeL. DE LA MATA

Publicado por
Redacción
Ponferrada

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Villafranca del Bierzo vuelve a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para la música y la diversidad cultural con la celebración de la XXI edición de Fiestizaje, un festival que, desde su nacimiento en 2004, combina conciertos, artes escénicas y actividades participativas en pleno Camino de Santiago.

La programación, que se desarrolla del 17 al 19 de julio, reúne a artistas como Unequal, Lady Piña, Rafa Albura, Bloco do Baliza, Tandub, Epi & Brass, Los Ciclones del Becerril, Nankama, Fresh Ferry, DJ RCHLBRAU, Concuerda Circo, Los Ballenas, Mr. Cholo, Altillo, Enrêa y La Jorni, entre otros, ofreciendo propuestas musicales de diferentes estilos y procedencias.

Además de los conciertos, Fiestizaje completa su oferta con talleres de danza africana, percusión africana, batucada y meditación, así como una exhibición de grafiti, mercadillo artesano, zona de acampada y espectáculos de circo, en una programación pensada para todos los públicos y con acceso gratuito.

Organizado por la Asociación Cultural Bumtaka, con la colaboración del Instituto Leonés de Cultura y el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, el festival mantiene su esencia como espacio de convivencia e intercambio cultural. Bajo el lema #FiestizajeEnTusManos, la organización anima al público a seguir respaldando un proyecto que lleva más de dos décadas acercando la música y las culturas del mundo a la comarca del Bierzo.

Además, la organización reconoce las dificultades atravesadas en los últimos años y señala que, debido a la situación actual, esta edición podría ser la última, haciendo un llamamiento a la implicación del público para garantizar la continuidad de una de las citas culturales más singulares del verano berciano.

Las imágenes del Festizaje de Villafranca del Bierzo

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Las imágenes del Festizaje

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