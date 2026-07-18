El arte que da una segunda vida a los residuos llega a El Bierzo con la exposición "Paisajes Imaginarios"

Publicado por Alejandra Cascallana El Bierzo Creado: Actualizado:

Donde otros ven basura, Amelia Garnelo encuentra historias, paisajes y arte. La Casa del Parque de Las Médulas, en Carucedo, inauguró el pasado viernes 17 de julio la exposición Paisajes Imaginarios, una sorprendente propuesta de la artista berciana Amelia Garnelo que transforma residuos abandonados en delicadas obras cargadas de belleza, sensibilidad y conciencia ambiental. La muestra, que ya ha conquistado a numerosos visitantes en otros espacios culturales, invita a mirar el paisaje con otros ojos y a descubrir cómo aquello que nunca debió formar parte de la naturaleza puede renacer convertido en poesía visual.

La obra de Amelia Garnelo nace de sus paseos por espacios naturales y urbanos, donde recoge residuos abandonados que nunca debieron formar parte del paisaje. A partir de esos objetos olvidados comienza un proceso creativo que los transforma en delicadas composiciones y pequeños escenarios cargados de simbolismo.

Más allá de su valor artístico, la exposición transmite un profundo mensaje de sensibilización ambiental. A través de cada pieza, la artista invita a reflexionar sobre el fenómeno de la "basuraleza" y las consecuencias que tiene para el patrimonio natural. Al mismo tiempo, pone en valor el compromiso de quienes viven y cuidan el medio rural, a quienes considera los verdaderos guardianes del territorio.

La inauguración reunió a un numeroso público que mostró un gran interés por esta original propuesta artística. Desde la organización agradecieron la generosidad de Amelia Garnelo por compartir su universo creativo, así como la asistencia de los visitantes, cuyo apoyo contribuye a fortalecer la oferta cultural y dinamizar el territorio.

La exposición, de acceso libre y gratuito, permanecerá abierta en la Casa del Parque de Las Médulas hasta mediados del mes de septiembre, en el horario habitual del centro.