La Peñina insiste en que tiene papeles originales del doctor Barcia sobre la represión franquista en el Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación Cultural La Peñina insiste en que cuastodia algunos documentos originales manuscritos por el doctor Emilio Barcía sobre la represión franquista en el Bierzo e, incluso, una copia de algunos capítulos del libro que el médico redactó, en el que resume la información que había recopilado durante décadas. Responde así a la denuncia de robo de documentos realizada por Santiago Macías, a quien emplaza a que «vaya a denunciarlo a una comisaría». El representante de la asociación, Santiago García «Chago», asegura que si dio el paso de descubrir los documentos originales que dice tener del fondo de Barcia es porque Macías «estaba utilizando datos de su investigación e imágenes de sus documentos sin citarlo».

Santiago Macías no tardó en contestar y asegura que no aclaró la identidad de Barcia antes ante los medios de comunicación que publicaron información sobre su trabajo por «un compromiso ético y expreso deseo de la viuda». También emplaza a Santiago Rodríguez a que "si dispone de más documentación, les invito a ponerla a disposición de la comunidad investigadora para su correcta catalogación e interpretación científica".