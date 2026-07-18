Las visitas teatralizadas nocturnas regresan al Castillo de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada retoma las visitas teatralizadas al Castillo de los Templarios de a mano de la compañíca local Conde Gatón. La Concejalía de Turismo ha informado de que ya se han puesto a la venta las entradas para la visita teatralizada nocturna El Señor de Bembibre. La leyenda, una reposición en la que, a través de una cuidada puesta en escena, se muestra al público el patrimonio del principal recurso turístico de la capital berciana. Los pases serán los días 24, 25 y 31 de julio; así como los días 1, 7 y 8 de agosto. Todos a las 23.00 horas.

Los participantes de esta visita teatralizada «se adentrarán en un territorio de sombras, entre las brumas del romanticismo de Enrique Gil y Carrasco», explican desde Turismo. Se revive, de esta forma, la escenificación de la novela El Señor de Bembibre, con un espectáculo escenográfico de luces, sonido y acción que trasladará a los asistentes al corazón mismo de una leyenda donde el espíritu de los caballeros templarios convierte a Ponferrada en la capital de la literatura y de la historia.

Las representaciones se iniciarán en la puerta principal del Castillo e incluyen un itinerario por diferentes zonas de la fortaleza con una duración aproximada de una hora. Desde la Concejalía de Turismo, se recomienda situarse en las inmediaciones del Castillo con al menos una antelación de 15 minutos y acudir con calza cómodo. El precio de la entrada es de 8 euros.