Fabero moderniza su red de agua con la instalación de contadores digitales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Fabero da el salto a los contadores digitales de agua. El municipio ha iniciado la sustitución de los antiguos contadores mecánicos por nuevos dispositivos digitales con sistema de telelectura, una actuación que permitirá modernizar la gestión del abastecimiento y adaptarse a la normativa europea.

La renovación se llevará a cabo de forma progresiva durante los próximos días y, en algunos casos, será necesario acceder a los inmuebles donde se encuentran instalados los contadores.

La alcaldesa de Fabero, Mari Paz Martínez, ha explicado que esta actuación es posible gracias a una subvención gestionada por SOMACYL. Según ha señalado, los nuevos contadores permitirán controlar con mayor precisión los consumos de agua, detectar posibles pérdidas en la red y mejorar la eficiencia del servicio, contribuyendo también al ahorro energético. La actuación está siendo ejecutada por la empresa Cobra.