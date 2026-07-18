Fabero anima a donar sangre con el sorteo de cinco camisetas de la Selección Española

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Hermandad de Donantes de Sangre del Bierzo y Laciana realizará este lunes una nueva jornada de donación de sangre en Fabero. El equipo móvil se desplazará hasta el Centro de Salud del municipio, donde permanecerá operativo desde las 16.15 hasta las 20.45 horas para atender a todas las personas que deseen donar o recibir información.

La organización recuerda la importancia de mantener las reservas de sangre y señala que actualmente los grupos más necesitados son el A positivo y O positivo, que se encuentran en nivel rojo de alerta, así como O negativo, AB positivo y AB negativo, situados en nivel amarillo.

Desde la Hermandad animan a la ciudadanía a participar en esta campaña solidaria y recuerdan que cada donación puede contribuir a salvar vidas.

Además, todas las personas que acudan a donar participarán en el sorteo de cinco camisetas oficiales de la selección española de fútbol.