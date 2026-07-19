Atención Primaria refuerza la cirugía menor en el Bierzo para dar una respuesta más rápida a los pacientes

La demora media para la realización de una ecografía en el Hospital El Bierzo supera los cuatro meses, pero en centros de salud como el Ponferrada II (Pico Tuerto), el médico puede determinar hacer esa prueba el mismo día de la consulta, con diagnóstico en tiempo real, o citar al paciente para otro día que será antes de un mes. No solo se reducen los tiempos de espera, sino que la atención sanitaria mejora sustancialmente y se descargan las agendas hospitalarias. Es uno de los servicios que ofrece Atención Primaria del Área de Salud del Bierzo, como los procedimientos de cirugía menor ambulatorios, que permiten resolver lesiones superficiales y tumores benignos sin necesidad de acudir al hospital. Y a todo ello hay que sumar también la crioterapia, la técnica más reciente que ha incorporado el Ponferrada II. En total, en Pico Tuerto se hacen unos 1.200 procesos de cirugía menor cada año.

«La cirugía menor se ha ido incrementando. Si hace diez años, se hacían del orden del 50 o 60 intervenciones anuales, ahora se están haciendo cerca de 300. Aquí tenemos a dos profesionales formados que hacen este tipo de cirugía dos días a la semana y nos estamos planteando ampliar a tres», explica el coordinador de Pico Tuerto, Luis Zorita. Se realizan, principalmente, extirpaciones de quistes sebáceos, lipomas, fibromas péndulos, verrugas víricas y lunares; así como biopsias de lesiones cutáneas, para tener un diagnóstico más preciso ante cualquier duda sobre el tipo de lesión, y drenajes de abscesos. «Lo más frecuente son lesiones pequeñas con las que se puede hacer un abordaje desde Atención Primaria. Se cita al paciente, se le pone anestesia local, se extirpa la lesión, se cierre a herida y se manda para casa. Suelen ser lesiones quísticas o tumores de grasa, sobre todo», apunta Zorita.

En Pico Tuerto, se hacen unas cien biopsias cada año, muchas solicitadas por el servicio de Dermatología. También infiltraciones para «intentar mejorar el estado clínico del paciente», ante la lista de espera de servicios hospitalarios como Traumatología, donde los pacientes tienen una espera media estructural para una primera consulta de 279 días; Reumatología y Rehabilitación. Con estas infiltraciones se abordan problemas de artrosis de rodilla, tendinitis, bursitis y bursitis de codo o cadera, entre otros.

«Todo lo que se hace en Atención Primaria no se deriva al hospital; pero más que liberar la lista de espera, lo que hacemos es mejorar la atención a los pacientes, evitando que tengan que trasladarse al hospital y esperar" Luis Zorita. Coordinador del Centro de Salud Ponferrada II (Pico Tuerto)

La crioterapia —con una espera de diez días— es el procedimiento con un crecimiento exponencial mayor entre los servicios del Ponferrada II. Una técnica que también se hace en la gran mayoría de los centros de salud del área sanitaria berciana. «Apoyados por el servicio de Dermatología, hacemos tratamientos de lesiones benignas y algunas lesiones malignas localizadas. Por ejemplo, cánceres de piel (basocelular, espinocelular) que están muy localizados y que el dermatólogo nos dice que podemos tratar aquí», explica Luis Zorita. Este tipo de lesiones se abordan con nitrógeno líquido que proporciona el Hospital El Bierzo. «Lo que hacemos es quemar la lesión con frío», dice el coordinador de Pico Tuerto.

Verrugas víricas, queratosis (lesiones solares que pueden acabar provocando cáncer de piel y se quitan de manera preventiva) y queratosis seborréicas (lesiones benignas molestas porque pican o dan síntomas) son algunos de los procesos tratados con crioterapia. «Este servicio de implantó en Atención Primaria hace cinco años y el crecimiento ha sido muy importante. De no hacer prácticamente ninguna, porque no teníamos medios, hemos pasado a unos 500 tratamientos el año pasado y, este año, estaremos alrededor de los 650», destacó Zorita.

«Todo lo que se hace en Atención Primaria no se deriva al hospital; pero más que liberar la lista de espera hospitalaria, lo que hacemos es mejorar la atención de los pacientes. Evitamos que tengan que trasladarse al servicio de Radiología, que tenga que esperar y hacemos el control posterior», destacó el médico de Pico Tuerto. Solo ecografías, en este ambuatorio se hacen alrededor de 400 anuales.