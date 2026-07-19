Pavlenha pone voz a la morriña de vivir lejos de Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

"¿Por qué cojones sigo aquí?" le canta Pavlenha a la capital en uno de sus últimos éxitos. Pregunta que resume la morriña de quien marchó para buscarse la vida pero que nunca dejó de sentirse unido a la tierra que le vio crecer. A la que sigue asociando su idea de hogar. Ese mismo sentimiento lo comparten muchos jóvenes bercianos que un día hicieron las maletas para estudiar o buscar un futuro laboral lejos de casa y que, aunque hayan construido su vida en una gran ciudad, nunca han dejado de sentir que su sitio sigue estando aquí.

Pablo López, conocido artísticamente como Pavlenha, ponferradino afincado desde hace años en Madrid, ha convertido ese arraigo con sus raíces en una de sus canciones más personales. En ella se mencionan lugares de la ciudad casi sin proponérselo, como una consecuencia natural de escribir sobre lo que vive. “Yo soy un chaval de Ponfe y hablo de las historias que me pasan a mí o a mis colegas”, explica. Asegura que nunca ha forzado esa presencia de su tierra en sus letras, sino que surge de manera espontánea porque, aunque viva en la capital, le gusta reivindicar su lugar cada vez que escribe.

El artista reconoce que Madrid le ha permitido desarrollar su carrera musical y que allí ha construido su vida en los últimos años. Sin embargo, insiste en que marcharse fue una cuestión de oportunidades más que de elección. “Por motivos laborales te tienes que buscar la vida fuera, pero siempre estás queriendo volver a tu casa porque es donde más a gusto estás, donde tienes a la gente de toda la vida y donde quieres hacer tu vida”, sostiene. En su caso, tiene claro cuál será ese lugar cuando llegue el momento. “Siempre he tenido claro que en algún momento volveré”.

El músico insiste en que esa sensación no es exclusivamente suya, sino “la visión general” de muchos chavales que abandonan ciudades como Ponferrada para instalarse en grandes capitales. Una realidad que conoce de primera mano y que ha querido plasmar en una canción con la que muchos bercianos se han sentido identificados.

Grupo Lío en un evento en PonferradaRRSS GRUPO LÍO

Ese vínculo con su tierra explica también que el concierto que ofrecerá el próximo 31 de julio en Ponferrada, junto a Grupo Lío, tenga un significado diferente al del resto de la gira. Preguntado por si le impone más actuar en casa, lo tiene claro. “Cuando toco fuera la mayoría de la gente no la conozco. En Ponferrada pasa justo al revés, todos son amigos, familiares o gente de toda la vida”. Lejos de generarle presión, considera que tocar en casa es el privilegio de un músico que siempre lleva la tierra por bandera.

El concierto formará parte de una intensa gira estival, con citas repartidas por todo el país. “Este verano lo tenemos todo liado”, resume entre risas. Aun así, admite que jugar en casa siempre tiene algo especial. Aunque el repertorio será muy similar al del resto de conciertos, adelanta que prepara “alguna cosilla especial” para una noche que considera diferente precisamente por celebrarse delante de los suyos.

Sobre esa cita también destaca la colaboración con Grupo Lío, una iniciativa que ha logrado movilizar a cientos de personas en Ponferrada a través de sus eventos y que apuesta por generar nuevas propuestas de ocio y cultura en la ciudad. Pavlenha considera que este tipo de proyectos son necesarios para ofrecer alternativas diferentes y mantener vivo el vínculo de la gente con la ciudad. Además, reconoce que la conexión entre ambos surgió de forma natural, gracias a amigos en común y después de que algunos de ellos acudieran en varias ocasiones a sus conciertos.

Fuera de los escenarios hay otra pasión que acompaña al artista desde niño: la Ponferradina. Socio y aficionado desde pequeño, asegura que sigue acompañando al equipo siempre que puede, también en muchos desplazamientos. Aunque en el centenario del club llegó a plantearse escribir una canción, finalmente descartó la idea pero no cierra la puerta a dedicar algún día una canción al club de su vida. “Si hago algo sobre la Ponferradina será por el sentimiento que tengo hacia el club”. Del mismo modo que ya ha convertido su lugar de origen en protagonista de alguna de sus canciones, tampoco descarta que algún día ese mismo sentimiento encuentre su espacio para homenajear a la Deportiva.

Mientras tanto, sigue respondiendo a la pregunta que da título a su canción desde la distancia. Vive en Madrid, pero su identidad continúa anclada en El Bierzo. Porque, como resume él mismo, “este donde esté siempre seguiré siendo un chaval de Ponfe ”.