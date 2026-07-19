El Centro Comercial de Ponferrada estrena un tótem interactivo para promocionar el turismo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Centro Comercial El Rosal cuenta desde esta semana con un nuevo tótem turístico interactivo que permitirá a visitantes y vecinos acceder de forma sencilla a información sobre los principales atractivos de Ponferrada y la comarca de El Bierzo. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Ponferrada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, convierte al centro comercial en uno de los cinco puntos estratégicos elegidos para la instalación de esta herramienta digital.

La elección de El Rosal responde a su condición de uno de los espacios con mayor afluencia de la ciudad, por el que pasan miles de personas cada semana. Con este nuevo punto de información, el Ayuntamiento busca acercar la oferta turística del municipio a un mayor número de visitantes y complementar los servicios de atención turística.

El dispositivo, dotado de pantalla táctil, ofrece información sobre el patrimonio, la cultura y la naturaleza de Ponferrada y El Bierzo. Además, permite crear itinerarios personalizados en función del tiempo disponible, con propuestas para estancias de entre uno y cuatro días, y descargar toda la información en el teléfono móvil mediante un código QR.

Este nuevo punto completa la red de tótems turísticos interactivos puesta en marcha por el Ayuntamiento de Ponferrada para avanzar en la digitalización de la oferta turística. Los otros cuatro dispositivos se encuentran ubicados junto al Castillo de los Templarios y la Oficina de Turismo, en el interior de esta, en el zaguán del castillo y en la estación de autobuses.

Todos ellos ofrecen información actualizada sobre el patrimonio, los recursos culturales, los espacios naturales, las rutas y las actividades del municipio y de la comarca, además de permitir a los usuarios diseñar itinerarios personalizados y acceder a los contenidos mediante códigos QR desde sus dispositivos móviles.