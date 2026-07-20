La carretera de Faro sigue sin reunir condiciones de seguridad para el acceso sanitario

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Los problemas de comunicación continúan en el valle de Fornela. Ahora, la situación de la carretera de Faro se ha agravado tras las recientes trombas de agua, y el servicio sanitario considera que no se reúnen las condiciones de seguridad necesarias para acceder a esta localidad del municipio de Peranzanes.

La alcaldesa Henar Garca, destaca la importancia de los trabajos de limpieza que está llevando a cabo la Diputación de León en la entrada del valle, aunque mantiene la preocupación por el estado de la carretera de acceso a Faro. Según explica, los servicios sanitarios (médico y enfermera) "no suben por razones de seguridad de la vía", tal y como se lo han comunicado.

Y es que, precisa Henar García, la situación es complicada, ya que en algunos puntos de la carretera no pueden cruzarse dos vehículos.

No obstante, la regidora socialista recuerda que el Ayuntamiento de Peranzanes dispone de un vehículo para atender cualquier tipo de emergencia, tanto en Faro como en el resto de los pueblos del municipio.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Peranzanes estudia solicitar la declaración de «zona catastrófica» tras la dana que sufrió el valle de Fornela el pasado día 16 de junio. El temporal destruyó el acceso a la localidad de Faro y causó importantes destrozos en el cauce del río Cúa. Actualmente ya se han retirado toneladas de madera acumuladas en el cauce y los trabajos de limpieza y recuperación se prolongarán durante varias semanas.