El pregón de Tito Gago, portavoz de Oncobierzo, da el pistoletazo de salida a las fiestas de Villadepalos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Villadepalos se prepara para vivir cuatro intensos días de fiesta. La localidad berciana volverá a reunir a vecinos y visitantes con un programa que combina tradición, música, gastronomía y actividades para todas las edades con motivo de sus fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena.

El chupinazo y la misa en honor a la patrona protagonizan la jornada inaugural, que continuará con el vermú acompañado por gaitas, el pasacalles, el pregón de Tito Gago, una gran chorizada popular, la actuación de la orquesta Salsarena, un espectáculo de fuegos artificiales y una verbena que se alargará hasta la madrugada.

El jueves 23 estará dedicado especialmente a los más pequeños con el “Día del Niño” y la celebración de la “Noche de Herminias”. La programación arrancará desde primera hora con la tradicional tirada de bombas y dará paso a actividades pensadas para disfrutar en familia, como una masterclass de baile, el torneo de ajedrez vikingo Kubb y una jornada de aventura con kayak y tirolina junto al puente colgante.

La tarde se completará con merienda infantil, colchonetas y una fiesta de la espuma en el Campo de la Barca. Ya por la noche, el protagonismo será para la gastronomía con la tercera edición del Festival Gastronómico, que reunirá a varias food trucks, antes de dar paso a la música con el concierto de “La Fiesta Madre” y las sesiones de DJ Sergio Edesa y DJ Pluri.

Albert Novo, el esperado Dj del sábadorrss albert novo

La jornada del viernes llegará con nuevas propuestas como la primera edición de “TintoDePalos”, una ronda de vino por la plaza del Pescador amenizada por la charanga Bembybrass.

Además, durante el día los vecinos podrán disfrutar de actividades como la primera Exposición de Arte Textil en el Edificio de Usos Múltiples y una clase popular de pilates. La noche estará reservada para los amantes del rock, con el tributo a Extremoduro y la actuación de Gato Ventura, antes de que Chack Crespo y DJ Pluri pongan el broche musical a la madrugada.

El cierre de las fiestas llegará el sábado, coincidiendo con el Día de Santiago. La jornada comenzará con la misa solemne en honor a Santiago Apóstol, acompañada por la banda municipal de gaitas del Ayuntamiento de Carracedelo, seguida del tradicional camarín en el barrio de arriba.

La programación continuará con uno de los encuentros más veteranos y esperados, el partido de Solteros contra Casados en el Campo de la Barca, y finalizará por todo lo alto con la Orquesta Saudade y la esperada actuación de Albert Novo, en una cita que será su única fecha en El Bierzo.