La IX Escuela de Paisaje de Carracedelo clausura su edición con la entrega de diplomas y premios

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La IX edición de la Escuela de Paisaje «José Carralero» puso el broche final a tres intensas semanas de formación y creación artística con un acto de clausura que reunió a participantes, familiares, vecinos y representantes institucionales. Los asistentes pudieron visitar una exposición en la que se mostraban las obras realizadas por los participantes y apreciar la diversidad de estilos, técnicas e interpretaciones del paisaje, con gran nivel artístico alcanzado por los alumnos.

La clausura contó con el alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, quien mostró su respaldo a una iniciativa ya consolidada como referente cultural y artístico, y otros representantes. Finalmente, se hizo entrega también de premios y distinciones.