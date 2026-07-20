Ponferrada incorporará a siete nuevos agentes a la Policía Municipal

El Ayuntamiento de Ponferrada aumentará la plantilla de la Policía Municipal con siete agentes más. Suma tres más al proceso abierto ya para incorporar a cuatro agentes según confirmó el concejal de Personal, Luis Antonio Moreno.

Así se determina en la Oferta de Empleo Público para este año, que contempla un total de 52 nuevos trabajadores para los servicios del Ayuntamiento. Más de la mitad se reserva para promoción interna de los funcionarios, en las áreas de Administración y Obras. Destaca la previsión de incorporar nuevos oficiales para Obras y Servicios, como un soldador, un electricista y un pintor. Y la consolidación de la plantillas de la Policía Municipal.

Los exámenes para acceder a los nuevos puestos de la Policía local de Ponferrada empiezan en septiembre, con el ejercicio físico. Hay un total de 187 aspirantes, y 57 de ellas son mujeres.

Por otra parte, la Policía Municipal de Ponferrada distinguirá este año con Medalla al Mérito, con distintivo de Plata, al comisario de la Policía Nacional en la ciudad, Roberto Morán de Campo; y al teniente de la Guardia Civil de Tráfico en Ponferrada, José Manuel Bodelón.

De ambos, reconoce “su permanente colaboración en el desempeño de sus cargos con la Policía Municipal”. Las dos condecoraciones se impondrán en otoño, en la fiesta de San Miguel, patrono de la policía local de Ponferrada.