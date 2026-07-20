El Casco Histórico de Ponferrada se convierte en escenario vivo con las visitas teatralizadas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Casco Histórico de Ponferrada volverá a llenarse este verano de historias protagonizadas por personajes llegados de otras épocas y escenas que transportarán al público a través del tiempo.

La Concejalía de Turismo, dirigida por el teniente de alcalde Iván Alonso, organiza una nueva edición de las visitas teatralizadas, una propuesta gratuita que combina patrimonio, cultura y entretenimiento para redescubrir la ciudad de una forma diferente.

La Compañía del Canal será la encargada de dar vida al recorrido por los rincones más emblemáticos del casco antiguo. Como principal novedad, esta edición incorpora nuevos elementos escénicos en el inicio de cada visita, una puesta en escena pensada para sorprender al público desde el primer instante y hacer aún más inmersiva la experiencia.

Las visitas se celebrarán los miércoles 22 y 29 de julio y 5 y 19 de agosto, con salida a las 20.00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento. Cada recorrido tendrá una duración aproximada de una hora y será gratuito y abierto a todos los públicos.

Por otra parte, hay programadas visitas nocturnas al Castillo de los Templarios con la compañía Conde Gatón y entradas a 8 euros.