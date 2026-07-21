La instalación de televisores gratuitos en el Hospital El Bierzo finaliza en agosto

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

Comienza la instalación de los nuevos televisores en todas las habitaciones del Hospital del Bierzo, lo que permitirá que ver la tele en el centro asistencial de Fuentesnuevas vuelva a ser gratis

La operación supondrá un desembolso de más de 72.000 euros y permitirá que pacientes y familiares tengan ese entretenimiento, sin desembolso económico.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Ionide Telematics, que presentó la oferta más barata.

Montará un total de doscientas pantallas de 32 pulgadas, sujetos con soportes a la pared y dotadas con mando a distancia. Y se requería que fueran mandos con teclas grandes para tener mayor visibilidad y facilidad del uso. Además, la compañía adjudicataria aporta 150 mandos adicionales.

De esta forma, el montaje y sintonización de los televisores sigue conforme el plan de trabajo previsto. Y, si no hay retrasos, debería acabar a principios del mes de agosto para que todas las personas que se encuentran ingresadas en el centro asistencial de la comarca berciana pueda tener este servicio de una forma totalmente gratuita.

Mejora de servicios

Por su parte, el gerente de Sanidad del Bierzo, Juan Ortiz de Saracho, destaca que «mejorará el confort para pacientes y acompañantes» durante su estancia en el hospital.

«Se trata de facilitar el acceso a contenidos audiovisuales durante su estancia en el hospital. Es una actuación que se enmarca en las iniciativas impulsadas para avanzar en la humanización de la asistencia sanitaria» explicó Saracho.

Lavandería

Y por otro lado, una empresa zamorana asume el nuevo contrato de lavandería para los once centros de salud del Área Sanitaria del Bierzo. Tiene un coste de 187.000 para dos años y supondrá el tratamiento de 92.000 kilos de ropa en total. Por ello, se lavará unos 3.900 kilos de ropa cada mes.