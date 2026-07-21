El XXVI Medieval de Carracedelo se celebrará del 5 al 8 de agosto

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Carracedelo presenta la XXVI edición del Medieval de Carracedelo, una de las citas culturales y turísticas más consolidadas del Bierzo y del resto de la provincia de León, que tendrá lugar del 5 al 8 de agosto de 2026 en el incomparable entorno del Monasterio de Santa María de Carracedelo. Durante cuatro jornadas, vecinos y visitantes podrán viajar a la Edad Media a través de una completa programación que combina recreaciones históricas, teatro, música, actividades familiares, juegos tradicionales, gastronomía y espectáculos. La inauguración tendrá lugar el miércoles 5 de agosto con el tradicional Ajedrez Viviente, que este año representará la obra Mutatio Corporis. El jueves 6 continuará la programación con el XVII Festival de Títeres, dirigido al público familiar. A continuación, el viernes 7 de agosto se celebrarán las eliminatorias del Campeonato de Alquerque Medieval, además del ya tradicional Camino del Abad, un recorrido teatralizado acompañado por gaitas, desfile de antorchas y el reparto del tradicional caldo de peces.

La jornada del sábado 8 de agosto reunirá algunas de las actividades más esperadas del programa: paseos a caballo, la final del Campeonato de Alquerque, juegos infantiles, el espectacular Torneo de Justas Medievales y la XXVI Cena Medieval, amenizada por el trovador Crispín de Olot. Como novedad, durante todo el evento podrá visitarse la exposición «26 años del Medieval de Carracedelo», instalada en la Sala Refectorio del Monasterio, un recorrido por la evolución de esta fiesta a través de los carteles que han marcado su historia.

Por otra parte, las entradas para la XXVI Cena Medieval ya se encuentran a la venta al precio de 33 euros de adultos, 23 euros para niños de 12 años. La venta se realiza exclusivamente de forma presencial en las oficinas del Ayuntamiento de Carracedelo, con posibilidad de pago en efectivo o con tarjeta. No se admiten reservas y las entradas estarán disponibles hasta completar aforo.

Y es que con veintiséis ediciones a sus espaldas, el Medieval de Carracedelo continúa consolidándose como uno de los grandes referentes de la recreación histórica en Castilla y León, atrayendo cada verano a miles de visitantes y ofreciendo una experiencia única en un enclave patrimonial excepcional.