El Ayuntamiento de Ponferrada y Endesa sellan el acuerdo para cubrir el canal de Cornatel

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

"Un día histórico. Un día trascendental para el porvenir de nuestro municipio". Así calificó esta mañana el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, la firma del protocolo con Endesa que permitirá ejecutar la cubrición del canal de Cornatel, una obra que pondrá fin a una de las principales barreras urbanas de la ciudad y abrirá la puerta a la creación de un nuevo corredor peatonal y una zona verde junto al casco histórico.

"Es el cierre de una de las grandes cicatrices de Ponferrada. No hablamos de promesas vacías, hablamos de hechos palpables", enfatizó el alcalde, quien reiteró su compromiso de "hacer lo posible por dejar a Ponferrada mejor de lo que la encontré".

La actuación, valorada en unos cinco millones de euros, transformará 8.000 metros cuadrados en un nuevo espacio peatonal y verde. Los trabajos se iniciarán en marzo de 2027 y el plazo de ejecución será, previsiblemente, de nueve meses. Por su parte, el Ayuntamiento ponferradino financiará aproximadamente el 60 % del coste con cargo al programa europeo Ponferrada Inspira, mientras que Endesa aportará hasta 1,8 millones de euros, además de asistencia técnica durante la redacción del proyecto y la ejecución de las obras.

Se trata de una obra que pondrá fin a una de las principales barreras urbanas de la ciudad y abrirá la puerta a la creación de un nuevo corredor peatonal y una zona verde junto al casco histórico, tal y como explicó la concejala de Presidencia, Fomento y Fondos Europeos, Lidia Coca.

Y es que el proyecto contempla la cubrición del tramo del canal situado entre las calles Obispo Osmundo y Cruz de Miranda, donde se habilitará un espacio público completamente accesible con zonas ajardinadas, bancos, una fuente, un área de juegos infantiles y la renovación integral de las redes de saneamiento e iluminación.

"Es el inicio de la nueva imagen de nuestra Ponferrada", puntualizó Coca, quien recordó que este proyecto responde a una histórica demanda vecinal.

Por su parte, la directora territorial de Endesa en el Noroeste, Maria Giuseppina Biondi, remarcó que este momento supone un compromiso de colaboración público-privada para transformar el territorio.

Vista al canalL.DE LA MATA

Plano de la actuaciónL.DE LA MATA