El PSOE de Ponferrada denuncia el estado “insalubre” del local cedido a El Nogalón en Espinoso de Compludo

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La planta baja del local municipal cedido a una de las asociaciones de vecinos de Espinoso de Compludo presenta un importante deterioro. Así lo asegura el del Partido Socialista de Ponferrada, que reclama al Ayuntamiento una intervención urgente para recuperar el inmueble y garantizar unas condiciones mínimas de salubridad y seguridad.

Olegario Ramón explicó que el conflicto por el uso de las antiguas escuelas terminó en los tribunales y que una sentencia, dictada en octubre de 2024, estableció que ambas asociaciones debían compartir el edificio, asignando una planta a cada una. Sin entrar en las diferencias entre los colectivos, el portavoz socialista defendió que pretendía “que hubiera negociación, acercamiento y cesión por ambas partes para que hubiera un acuerdo”.

Según detalló, el convenio de cesión no se firmó hasta el 15 de mayo del año presente y la asociación a la que se adjudicó la planta baja, El Nogalón, recibió las llaves días después, sin haber podido visitar previamente el inmueble. Fue entonces cuando comprobaron el estado en el que se encontraba. “El local parece más una pocilga que un establecimiento para una asociación de vecinos”, afirmó.

Estado del localDL

Entre las deficiencias citó la ausencia de agua, inodoros rotos y sin conexión al saneamiento, filtraciones y humedades, ventanas en mal estado, un cobertizo exterior apuntalado con maderas, acumulación de materiales de obra, varios sacos abiertos de cal viva y “un pastor eléctrico conectado de manera ilegal en el interior del local”. A ello sumó que el acceso resulta impracticable para personas con movilidad reducida por la presencia de escombros y restos de palés.

Ramón aseguró que la asociación intentó resolver la situación de forma discreta y que incluso él mismo trasladó el problema al alcalde el pasado 20 de mayo. Según explicó, el regidor le respondió que desconocía el estado del inmueble y mostró su sorpresa al ver las fotografías. Sin embargo, lamentó que “tanto los intentos amistosos de la asociación como esa intervención que yo tuve no han servido para nada”.

Por ello, pidió al equipo de gobierno que considere prioritaria la rehabilitación de la planta baja de las antiguas escuelas. A juicio del partido socialista, el Ayuntamiento ha actuado únicamente para dar cumplimiento formal a la sentencia. “Da la sensación de que han hecho lo mínimo para quitarse un problema de encima, pero en realidad lo que creo es que han generado un problema mucho mayor”.

También señaló como responsable política de la gestión de estos espacios a la concejala de Participación Ciudadana, Mari Crespo, aunque subrayó que “el último responsable, sin duda, es el alcalde”, ya que, aseguró, conocía el problema desde hace semanas.

El nuevo uso del colegio Luis del Olmo

El PSOE de Ponferrado justificó su abstención en la votación del cambio de uso del antiguo CEIP Luis del Olmo al considerar que el equipo de gobierno no había ofrecido suficiente información ni consenso sobre el futuro del edificio.

Este martes han explicado que la abstención de su grupo no fue un rechazo al proyecto, sino una llamada al diálogo con el equipo de Gobierno. “Hay veces en las que el acuerdo es muy fácil”, afirmó Olegario Ramón, quien defendió que el Ejecutivo municipal debería buscar apoyos cuando gobierna en minoría. “Nos abstuvimos porque siempre hay ideas que a nosotros nos gustaría aportar si hablaran con nosotros”, señaló.

El portavoz del PSOE insistió en que su grupo mantiene la mano tendida para negociar y recordó que el entendimiento pasa por sentarse a hablar y cumplir los compromisos que se alcancen.