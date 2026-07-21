Alcampo invierte un millón de euros en modernizar la tienda de la Avenida del Castillo de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Más espacio, nuevas secciones y una apuesta por la eficiencia energética. Así luce desde esta semana el supermercado de Alcampo de la Avenida del Castillo de Ponferrada, que ha culminado una reforma integral tras una inversión de un millón de euros.

La actuación ha supuesto una transformación completa del establecimiento, con una ampliación de la sala de ventas de 30 metros cuadrados y la renovación de la línea de cajas, los pavimentos, la iluminación y los sistemas de climatización. Además, se han incorporado nuevos equipos de refrigeración y congelación de mayor eficiencia energética para reducir el consumo y el impacto ambiental.

La remodelación ha puesto el foco especialmente en las secciones de producto fresco. Carnicería, pescadería, panadería y frutas y verduras presentan una nueva imagen, con mobiliario renovado que refuerza el concepto de mercado tradicional y mejora tanto la exposición de los productos como la comodidad durante el recorrido de compra.

La nueva carnicería del supermercadoDL

Como principal novedad, la sección de carnicería incorporará la elaboración de productos cárnicos en el propio establecimiento, ampliando la oferta de preparados y potenciando el valor añadido de los productos frescos.

El director de Alcampo en León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, Óscar Monclús, destacó que esta inversión «refleja la apuesta de Alcampo por el comercio de proximidad y por seguir evolucionando junto al territorio, ofreciendo tiendas más modernas, eficientes y adaptadas a las nuevas necesidades».