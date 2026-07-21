La Fundación Santa Bárbara ofertará más de 1.600 plazas de formación en industria extractiva

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Santa Bárbara, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, ofertará más de 1.600 plazas de Formación Profesional para el empleo en industrias extractivas durante la presente legislatura, con el objetivo de consolidarse como centro de referencia nacional en este ámbito. Así lo anunció esta mañana el director general de Energía y Minas, Alberto Castro, durante una visita a las instalaciones de la fundación en Folgoso de la Ribera.

Durante la visita, ha subrayado el compromiso de la Junta por consolidar la Fundación como un centro de referencia nacional para la formación de las industrias extractivas, con una oferta especializada y alineada con las necesidades de un sector estratégico para Castilla y León.

«Sabemos que en el período que va de 2020 a 2025 el número de alumnos que han tomado partido en los cursos de formación para el empleo superan los 1.100 con un número de inserciones que superan las 850 y queremos seguir en esa línea», ha apuntado el director.

Además de conocer in situ el trabajo de los 28 profesionales que conforman una fundación creada en el año 1989 «con el objetivo de reducir la siniestralidad y formar a los trabajadores de la minería del carbón», el director general ha mantenido una reunión de trabajo con el equipo directivo para conocer el resto de actividades que desarrolla la fundación.

Entre ellas, Alberto Castro se ha interesado por aquella que se dirige a la gestión de diferentes proyectos de innovación, destacando dos que se están llevando a cabo en estos momentos, como son los denominados «La Mina en Vivo» y Genmin.

En el primero de los casos, cofinanciado por el Fondo de Transición Justa, se trabajará para transformar la antigua escuela-mina de Caboalles de Arriba en un centro de turismo industrial y minero visitable, «combinando la recuperación del patrimonio minero con la generación de nueva actividad económica», ha señalado. Y, en el segundo, el fin del proyecto es explorar las posibilidades que tienen las cavidades de las antiguas minas como lugares de almacenamiento de energía limpia mediante aire comprimido, hidrógeno verde o biogás, y contemplan una planta piloto, que sería la primera de Castilla y León, para 2027.

«El trabajo de la Fundación Santa Bárbara demuestra que la energía y la minería pueden seguir siendo motor de empleo y de futuro en las comarcas que durante generaciones sostuvieron a Castilla y León», ha subrayado el director general de Energía y Minas, quien ha situado la transición justa y la cualificación profesional entre las prioridades de su gestión.

Por su parte el director de la Fundación Santa Bárbara, Manuel Álvarez, cifró en 2,5 millones de euros el presupuesto que manejarán en 2027, para ofertar 25 cursos formativos a través de dos líneas.

Una de ellas con el Servicio de Empleo de la Junta y otra cofinanciada con fondos de transición justa. Además, se está adquiriendo nueva maquinaria y modernizando las instalaciones bercianas para que sean «modernas y actuales», finalizó Álvarez.

Otro momento de la visista a las instalaciones de FolgosoDL

Cabe destacar que la Fundación Santa Bárbara es hoy uno de los principales centros de formación profesional en industrias extractivas de España y un referente en energías renovables, seguridad de infraestructuras subterráneas, obra pública y medio ambiente.