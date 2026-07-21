Vandalizan las obras del área de peregrinos en Campo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Un acto de vandalismo ha causado importantes daños en las obras de rehabilitación del área de descanso para peregrinos del Camino de Santiago que la Escuela Taller Municipal Pablo Voces está ejecutando en la localidad de Campo. Los hechos ya han sido denunciados ante la Policía Local de Ponferrada.

Los alumnos del programa mixto de formación y empleo descubrieron al comenzar la jornada que varios botes de pintura habían sido lanzados contra la fachada y el interior del edificio, que había sido recientemente acondicionado y pintado. El ataque ha afectado de forma significativa a unos trabajos que los participantes del taller llevaban semanas desarrollando.

El concejal responsable de la Escuela Taller, David Pacios, ha condenado lo sucedido y ha lamentado que el vandalismo no solo haya afectado a una infraestructura pública, sino también al esfuerzo y la implicación de los alumnos que participan en el proyecto. «Es una falta de respeto al trabajo y a la autoestima de quienes se están formando mientras contribuyen a mejorar los espacios comunes de la ciudad», señala la Concejalía.