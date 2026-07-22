El sector de la pizarra presenta una guía para reforzar la prevención a la exposición al sílice

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Clúster de la Pizarra de Galicia presentó ayer la guía interactiva «Modelo para el control integral de los riesgos asociados a la exposición a sílice cristalina respirable en las naves de elaboración de pizarra». Se trata de una herramienta diseñada para ayudar a las empresas del sector a identificar, evaluar y prevenir los riesgos derivados de la presencia de este agente en el entorno laboral.

Durante la jornada técnica se dieron a conocer las principales funcionalidades de esta guía, concebida como un recurso práctico para facilitar la implantación de medidas preventivas y promover una gestión integral de la seguridad y la salud en el trabajo. Esta publicación interactiva está a disposición de toda las empresas del sector.

El documento aporta criterios homogéneos para abordar situaciones que hasta ahora podían generar incertidumbre y establece un modelo de actuación orientado a mejorar la gestión de los riesgos asociados a la exposición a sílice cristalina respirable en los procesos de elaboración de pizarra.

La jornada fue inaugurada por el presidente de la Asociación de Pizarristas de Castilla y León (Apical) y también el presidente del Clúster de la Pizarra de Galicia, Eliseo López, quien destacó que esta guía responde a la necesidad de «facilitar una aplicación práctica», con el objetivo de «construir un sector cada vez más seguro y preparado para afrontar los retos del futuro».