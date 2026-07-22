El festival Universõ pone a Cacabelos en el mapa de la música urbana

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El festival Universõ nació para demostrar que los grandes proyectos también pueden surgir desde el medio rural. Apenas unas ediciones después, el festival afronta este verano la cita más multitudinaria de su historia, con la previsión de reunir a unas 2.500 personas en Cacabelos los próximos 31 de julio y 1 de agosto y generar un impacto económico cercano a los 750.000 euros en la comarca de El Bierzo.

Organizado por una asociación sin ánimo de lucro, el evento se ha consolidado como una de las principales citas de música urbana del noroeste del país y como uno de los festivales con mayor capacidad para atraer visitantes a la comarca durante el verano. Gran parte del público llegará desde otras provincias, lo que, según las previsiones de la organización, supondrá un importante impulso para el sector turístico y hostelero del territorio.

Las estimaciones del festival sitúan el gasto medio de cada asistente en torno a los 300 euros durante el fin de semana. Esa cantidad incluye alojamiento, restauración, transporte, compras y otras actividades de ocio, lo que permitiría alcanzar un retorno económico próximo a los 750.000 euros. Hoteles, alojamientos rurales, bares, restaurantes, comercios y otros negocios de la comarca figuran entre los principales beneficiarios de una afluencia que volverá a convertir a Cacabelos en uno de los principales focos culturales de la provincia durante esos días.

La organización defiende que el impacto económico es una de las razones de ser del proyecto. Ese compromiso con el entorno también se reflejará en la programación de esta edición. La jornada del viernes será de acceso libre con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura y acercar el festival a los vecinos de Cacabelos, del conjunto de El Bierzo y de los municipios del entorno. La organización considera que eliminar la barrera económica durante el primer día permitirá que más personas conozcan el proyecto y disfruten de una programación de calidad.

Sobre el escenario se reunirán algunos de los nombres más destacados de la escena urbana nacional. El cartel estará encabezado por Sticky M.A., Gloosito, Vreno VG, Kristina y Tuti, artistas que figuran entre las referencias actuales del género en España. Junto a ellos tendrá un protagonismo especial la representación berciana, encabezada por John Pollõn, natural de Cacabelos y convertido en una de las grandes figuras de la música urbana nacional.

También actuarán los bercianos MDA y Ñero La Cabra, reforzando la apuesta del festival por impulsar el talento local junto a artistas consolidados del panorama nacional. La programación se completará con las sesiones de Marki, Itziar Blanco, Mr Prod, Alba Lewis y Movi Movi. Más allá de los conciertos, el recinto contará con zona de acampada, restauración, servicios y espacios de descanso para favorecer que los asistentes permanezcan durante todo el fin de semana en la comarca.

Desde la organización subrayan que el festival pretende seguir creciendo sin perder el vínculo con El Bierzo. Con las últimas entradas ya a la venta, Universõ confía en completar el aforo previsto y celebrar la edición con mayor asistencia.