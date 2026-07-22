Diario de León

Un hombre de avanzada edad resulta herido tras ser atropellado por un coche en la Avenida del Castillo

El incidente se ha producido este mediodía a la altura del número 128 y la víctima, que se encontraba consciente, ha recibido asistencia sanitaria en el lugar de los hechos

Parte del desenlace de la operación tuvo su origen en esta zona de la parte alta de Ponferrada, en la avenida del Castillo

Parte del desenlace de la operación tuvo su origen en esta zona de la parte alta de Ponferrada, en la avenida del Castillo

María Martínez Peña
Publicado por
María M. Peña

Creado:

Actualizado:

Un hombre de avanzada edad ha resultado herido este mediodía tras ser atropellado por un turismo en Ponferrada. El suceso se ha registrado a las 12:53 horas en la Avenida del Castillo, concretamente a la altura del número 128.

Tras recibir el aviso de la emergencia, el servicio de emergencias dio traslado de la alerta a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó de manera inmediata una ambulancia para atender a la víctima.

A su llegada, los servicios sanitarios comprobaron que el varón se encontraba consciente y procedieron a prestarle la asistencia oportuna. Asimismo, el Cuerpo Nacional de Policía también fue informado de los hechos para colaborar en el control de la incidencia y esclarecer lo sucedido.

tracking