Un hombre de avanzada edad resulta herido tras ser atropellado por un coche en la Avenida del Castillo

Parte del desenlace de la operación tuvo su origen en esta zona de la parte alta de Ponferrada, en la avenida del Castillo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un hombre de avanzada edad ha resultado herido este mediodía tras ser atropellado por un turismo en Ponferrada. El suceso se ha registrado a las 12:53 horas en la Avenida del Castillo, concretamente a la altura del número 128.

Tras recibir el aviso de la emergencia, el servicio de emergencias dio traslado de la alerta a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó de manera inmediata una ambulancia para atender a la víctima.

A su llegada, los servicios sanitarios comprobaron que el varón se encontraba consciente y procedieron a prestarle la asistencia oportuna. Asimismo, el Cuerpo Nacional de Policía también fue informado de los hechos para colaborar en el control de la incidencia y esclarecer lo sucedido.