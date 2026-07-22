Las periodistas Anne Igartiburu y Olaia Rueda presentarán la III Gala del Comercio de Ponferrada

David Pacios, Iván Rodríguez y Olaia Rueda en la presentación de la III Gala del ComercioL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Las periodistas Anne Igartiburu y Olaia Rueda serán las encargadas de presentar la III Gala del Comercio de Ponferrada, que tendrá lugar el próximo 3 de octubre en La Térmica Cultural.

Este evento, organizado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada junto con la Asociación de Comerciantes El Centro Mola, contará con la actuación de la cantante Marta Sánchez. Además, durante la gala, la compañía Andrea Ríos Company ofrecerá un espectáculo de acróbatas en suspensión.

Por su parte, Olaia Rueda, periodista de La 8 Bierzo, destacó el «honor» que supone formar parte de esta edición y compartir escenario con Anne Igartiburu. «Las protagonistas no somos nosotras, sino todas las personas que, desde sus comercios, dan vida y mantienen vivos nuestros municipios», afirmó.

La III Gala del Comercio tiene como objetivo convertirse en una gran fiesta del comercio local y reconocer la labor que desarrollan los comerciantes de la ciudad.