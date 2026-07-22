La mirada del fotógrafo Pepe Lamarca revive la leyenda de Camarón en Ponferrada

Pepe Lamarca con una de sus fotografíasL. DE LA MATA

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada abre una nueva ventana al flamenco. La exposición de Pepe Lamarca dedicada a Camarón de la Isla llega a La Térmica Cultural y se convierte en una de las grandes citas que acompañan el inicio del festival Bierzo al Toque. La muestra conmemora el 75 aniversario del nacimiento del artista a través de la mirada de quien mejor retrató a las grandes figuras del género.

Lejos de plantear una retrospectiva convencional, Lamarca ha reunido una selección de fotografías nacidas para las míticas portadas de los discos de vinilo, imágenes concebidas para convertirse en parte de la propia obra musical. “Lo mejor era rendir un homenaje a Camarón y a toda la gente que lo acompañó”, explicó durante la presentación.

Presentación de ambas muestrasL. DE LA MATA

El fotógrafo recordó que el formato ofrecía una libertad creativa hoy casi desaparecida y lamentó no haber podido incorporar imágenes de la primera etapa del cantaor junto a Paco Cepero, una colaboración que calificó de “magnífica”.

Argentino de nacimiento y profundamente ligado al flamenco desde su llegada a España, Lamarca repasó también cómo fue construyendo su relación con los artistas. Destacó el peso de las familias flamencas en la transmisión del arte y aseguró que los cantaores y guitarristas eran “excelentes modelos” por su capacidad para expresar emociones ante la cámara.

Desde la organización del festival agradecieron la presencia del fotógrafo, al que definieron como “el gran cronista visual del flamenco”, y recordaron que Bierzo al Toque arranca este miércoles con conciertos gratuitos en el Museo de la Energía y cuatro jornadas de música y actividades para todos los públicos.

Por otro lado, en la zona de cafetería, también se ha inagurado la exposición Rostros de futuro de Daniel Bruitón.

Daniel Bruitón frente a su muestraL.de la mata

El futuro del Bierzo tiene veinte rostros. Son los protagonistas de la exposición del ilustrador Buitrón que convierte a los enólogos y profesionales del vino en los protagonistas de una colección de caricaturas cargadas de identidad y territorio.

Cada retrato muestra a su protagonista de frente, acompañado por una botella de su bodega o por el emblema de la Denominación de Origen, siguiendo una línea estética común que busca poner en valor a quienes están transformando el presente de la comarca.

“La idea surgió pensando en la transición que vive el Bierzo, de un pasado industrial a un futuro todavía incierto. El vino representa una de las grandes oportunidades del territorio y quería reflejarlo”, explicó Buitrón.

El artista considera que la viticultura se ha convertido en uno de los principales motores de desarrollo de la comarca y quiere que el proyecto continúe creciendo con nuevos retratos de enólogos y enólogas.

Durante la presentación también lanzó una petición a los medios de comunicación: aumentar la documentación gráfica sobre los profesionales del sector. “Hay muy pocas fotografías de la gente del vino del Bierzo y eso dificulta mucho documentar bien este tipo de trabajos”, señaló.

La exposición establece además un paralelismo entre el vino y el flamenco, dos tradiciones profundamente ligadas al territorio y a la transmisión familiar del conocimiento, convirtiéndose así en el complemento perfecto para la programación de Bierzo al Toque.