Bembibre reclama más apoyo para que Indra ubique su fábrica en el Bierzo Alto

La alcaldesa de Bembibre reclama más apoyo de la Junta de Castilla y León para intentar que Indra traiga a la capital del Bierzo Alto su futura fábrica de tanques y de vehículos blindados. La socialista Silvia Cao cree que es necesaria más implicación institucional, después de conocer los movimientos de la Xunta de Galicia para que esa fábrica pueda instalarse en As Pontes.

La alcaldesa lamenta que, por ahora, no hayan recibido ninguna respuesta del documento avalado por todos los municipios del Bierzo Alto para intentar atraer este proyecto para la comarca. “Nosotros hemos remitido el manifiesto firmado por todos los alcaldes del Bierzo Alto para que Indra se instale aquí a la Secretaría de Defensa y también a la Junta de Castilla y León. De momento, no hemos tenido noticias de ninguna de las dos administraciones” explicó Cao que confiesa que le gustaría más apoyo institucional.

“Después de ver esos movimientos de la Xunta de Galicia para que Indra se instale en As Pontes, claro que nos gustaría más apoyo de la Junta” apostilló la regidora.

Mientras el alcalde de Igüeña, Alider Presa, mantiene la esperanza de que Indra elija Bembibre como destino de su fábrica. El regidor insiste en que el polígono industrial del Bierzo Alto debe ser un motor de futuro para todo el territorio. “Toda la esperanza del mundo y claro que el futuro del Bierzo Alto pasa por el polígono de Bembibre y quien crea lo contrario se equivoca. Después, cada uno puede vivir donde quiera y el resto de municipios podemos intentar tener pequeñas cosas, pero lo gordo del empleo debe ir unido al polígono de Bembibre” defendió Presa