Carracedelo y Camponaraya estudian crear una senda peatonal y cicloturista sobre el Canal Bajo

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

Los Ayuntamientos de Carracedelo y Camponaraya estudian, ya, la posibilidad de acondicionar una senda peatonal o una ruta cicloturística sobre el Canal Bajo del Bierzo, una vez concluidas las obras de modernización de la gran acequia de riego que han permitido su cubrición.

Lo confirmó el alcalde de Carracedelo que explicó que se está valorando la posibilidad de acometer esa infraestructura que podría convertirse en un nuevo atractivo turístico. Raúl Valcarce defiende que se podría articular sobre ese espacio, una vez solucionado ya los problemas de riego, una especie de senda o carril-bici.

No obstante, los ayuntamientos estudian cómo “salvar algunos obstáculos técnicos. Lo estamos evaluando y haciendo los primeros números” explicó Valcarce.