Diario de León

Cubillos del Sil pide a la Junta que agilice la ampliación del colegio ante la falta de espacio

El centro sumará más de treinta nuevos alumnos este curso y el Ayuntamiento reclama cumplir el compromiso para iniciar las obras

Colegio de Cubillos del Sil en imagen de archivo

Colegio de Cubillos del Sil en imagen de archivoANA F. BARREDO

Publicado por
M. C. Canedo
Ponferrada

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El Ayuntamiento de Cubillos del Sil urge a la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que desbloquee el proyecto para ampliar el colegio local. El centro escolar contará, este curso, con treinta nuevos alumnos y no hay espacio suficiente. Así lo ha vuelto a reiterar el alcalde, Antonio Cuellas, que confía en que el nuevo equipo de la consejería de Educación que dirige María Pardo agilice el papeleo y cumpla los compromisos alcanzados meses atrás.

 “Nos han vuelto a pedir documentos que más que nada parece que busca dilatar la situación. Confiamos en que haya un impulso y se lleve a cabo el proyecto porque es acuciante. El próximo curso se incorporan más de treinta alumnos nuevos al colegio y no hay espacio” explicó Antonio Cuellas.

El alcalde de Cubillos del Sil recuerda que, el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento y la consejería de Educación de la Junta alcanzaron un principio de acuerdo para ampliar este centro educativo. Entonces, Educación se comprometió a tener listo, en seis meses, el proyecto para empezar a construirlo antes de un año.

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