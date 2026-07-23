Cubillos del Sil pide a la Junta que agilice la ampliación del colegio ante la falta de espacio

Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cubillos del Sil urge a la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que desbloquee el proyecto para ampliar el colegio local. El centro escolar contará, este curso, con treinta nuevos alumnos y no hay espacio suficiente. Así lo ha vuelto a reiterar el alcalde, Antonio Cuellas, que confía en que el nuevo equipo de la consejería de Educación que dirige María Pardo agilice el papeleo y cumpla los compromisos alcanzados meses atrás.

“Nos han vuelto a pedir documentos que más que nada parece que busca dilatar la situación. Confiamos en que haya un impulso y se lleve a cabo el proyecto porque es acuciante. El próximo curso se incorporan más de treinta alumnos nuevos al colegio y no hay espacio” explicó Antonio Cuellas.

El alcalde de Cubillos del Sil recuerda que, el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento y la consejería de Educación de la Junta alcanzaron un principio de acuerdo para ampliar este centro educativo. Entonces, Educación se comprometió a tener listo, en seis meses, el proyecto para empezar a construirlo antes de un año.